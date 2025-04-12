Kırıkkale'de Düğünlerde Havaya Ateş Açan İki Şüpheliye Adli İşlem

Kırıkkale'de 2 farklı düğün merasiminde havaya ateş ettiği tespit edilen 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleşen 2 ayrı düğün töreninde havaya ateş açıldığı yönünde gelen ihbarları değerlendirerek S.A. ve M.B. isimli şüphelileri tespit etti. Yapılan çalışmalarda şahısların üzerinde 2 adet tabanca ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü suça karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - KIRIKKALE