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Kırıkkale'de Düğünlerde Havaya Ateş Açan İki Şüpheliye Adli İşlem

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Kırıkkale'de iki ayrı düğün merasiminde havaya ateş açan S.A. ve M.B. isimli şüpheliler tespit edildi. Üzerlerinden iki tabanca çıkan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de 2 farklı düğün merasiminde havaya ateş ettiği tespit edilen 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleşen 2 ayrı düğün töreninde havaya ateş açıldığı yönünde gelen ihbarları değerlendirerek S.A. ve M.B. isimli şüphelileri tespit etti. Yapılan çalışmalarda şahısların üzerinde 2 adet tabanca ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü suça karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - KIRIKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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