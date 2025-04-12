Kırıkkale'de Düğünlerde Havaya Ateş Açan İki Şüpheliye Adli İşlem
Kırıkkale'de iki ayrı düğün merasiminde havaya ateş açan S.A. ve M.B. isimli şüpheliler tespit edildi. Üzerlerinden iki tabanca çıkan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırıkkale'de 2 farklı düğün merasiminde havaya ateş ettiği tespit edilen 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleşen 2 ayrı düğün töreninde havaya ateş açıldığı yönünde gelen ihbarları değerlendirerek S.A. ve M.B. isimli şüphelileri tespit etti. Yapılan çalışmalarda şahısların üzerinde 2 adet tabanca ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü suça karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa