Kırıkkale'de düğünde silahlı saldırı: 6 gözaltı
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde bir düğünde havaya tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açan 6 maganda, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, polisin hızlı müdahalesi muhtemel tehlikenin önüne geçti.
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde bir düğünde havaya tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açan 6 maganda, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Sulakyurt ilçe merkezinde gerçekleştirilen düğün merasiminde yoğun silah seslerinin duyulması üzerine Emniyet Amirliği ekipleri olay yerine hızla müdahale etti. Yapılan incelemeler sonucunda 4 adet av tüfeği, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla 6 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, polisin hızlı müdahalesi muhtemel tehlikenin önüne geçti. - KIRIKKALE