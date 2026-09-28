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Kırıkkale'de drift yapan 2 sürücüye 140'ar bin lira ceza kesildi

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Kırıkkale'de drift yapan 2 sürücüye 140'ar bin lira ceza kesildi
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Kırıkkale Osmangazi Mahallesi'nde 2 otomobil sürücüsünün kamuya açık yolda drift yaptığı anlar kameralara yansıdı. Polisin tespit ettiği sürücülere 140'ar bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetleri iptal edildi; araçlardan biri 60 gün trafikten men edildi.

Kırıkkale'de drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücünün tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı. Polis ekiplerince tespit edilen sürücülere 140'ar bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetleri de iptal edildi.

Olay, Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 otomobil sürücüsü kamuya açık kara yolunda araçlarıyla drift yaptı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülerin o anları kameralara yansıdı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu sürücülerin kimlikleri tespit edildi. Sürücüler hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem yapılarak, ayrı ayrı 140 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetleri de iptal edilirken, araçlardan biri 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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