Raylarda mahsur kalan dolmuşa tren çarptı
Kırıkkale'de bir hemzemin geçitte rayda mahsur kalan dolmuşa yolcu treni çarptı. Sürücü, tren gelmeden aracını terk ederek son anda kurtuldu. Kazada yaralanan olmazken; dolmuş ağır hasar aldı.

  • Kırıkkale'de hemzemin geçitte rayda kalan bir dolmuşa yolcu treni çarptı.
  • Kazada yaralanan olmadı ve dolmuş sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.
  • Çarpma sonucu dolmuşta ağır hasar oluştu ve tren seferine devam etti.

Kırıkkale'de hemzemin geçitte rayda asılı kalan bir dolmuşa yolcu treninin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, sürücünün tren gelmeden hemen önce araçtan inerek son anda kurtulduğu görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Aşağımahmutlar Mahallesi'nde L.T. yönetimindeki dolmuş, bariyerleri kapalı olan hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada tren rayları üzerinde kaldı.

MAHSUR KALAN DOLMUŞA TREN ÇARPTI

Bu sırada Ankara–Kars seferini yapan Doğu Ekspresi'nin yaklaştığını fark eden sürücü aracı terk etti. Kısa süre sonra hızla gelen yolcu treni, rayda mahsur kalan dolmuşa çarptı.

SÜRÜCÜ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan araçta ağır hasar meydana geldi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza alanında yapılan incelemenin ardından tren seferine devam etti. Hasar gören dolmuş ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Sürücü L.T. hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye atmak" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından adli işlem başlatıldı.

