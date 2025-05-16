Kırıkkale'de Derin Dondurucuda Erkek Cesedi Bulundu

Kırıkkale'de Derin Dondurucuda Erkek Cesedi Bulundu
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Kırıkkale'de bir apartman dairesinde çilingir yardımıyla açılan kapıda, derin dondurucuda bulunan çöp poşetlerine sarılı erkek cesediyle karşılaşıldı. Cesedin yaklaşık 11 yıl önce kaybolan bir şahsa ait olduğu değerlendiriliyor, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çilingirle girdiği evde korkunç manzarayla karşılaştı: Derin dondurucularda bulunan poşetlerden erkek cesedi çıktı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir apartman dairesinde kiracı olarak kalan kişiden uzun süredir haber alamayan ev sahibi, çilingir yardımıyla kapıyı açtırınca derin dondurucu ve buzdolabının içinde, çöp poşetlerine sarılı halde erkek cesedi buldu. Cesedin yaklaşık 11 yıl önce kaybolan bir şahsa ait olduğu değerlendirilirken, olayın ardından 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Çalılöz Mahallesi 11. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, il dışından Kırıkkale'ye gelen ev sahibi C.Ç., uzun süredir ulaşamadığı kiracısı için çilingir yardımıyla dairenin kapısını açtırdı. Evde yaptığı kontrol sırasında, derin dondurucu ve buzdolabının içinde çöp poşetlerine sarılı bir cesetle karşılaşınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile birlikte sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet savcısının nezaretinde yapılan detaylı incelemede, dondurucularda saklanan cesedin erkek bir kişiye ait olduğu tespit edildi. Ceset, tabuta konularak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin, yaklaşık 11 yıl önce aranan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu değerlendiriliyor. Polis, olayın nasıl gerçekleştiğini ve cinayet sebebini belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Cinayetin işlendiği evde kiracı olarak ikamet eden Meliha Veske'nin ise 3 Mayıs'ta sağlık problemlerinden dolayı hayatını kaybettiği belirtildi. Ev kirasının ve elektrik faturasının da düzenli olarak ödendiği öğrenildi.

Olay sonrası konuşan bina sakini Lütfü Gümüşsoy, "Uzun zamandır kimin oturduğunu bilmiyoruz. 'Eşyalarıyla birlikte kiraya verdik' demişlerdi. Geleni gideni merak ediyorduk. Ev sahibi de 'Kirasını alıyorum' diyordu. Biz de birisi var sanıyorduk. Karşı komşulara soruyorduk, 'Buraya gelen giden var mı?' diye. Onlar da 'Kimseyi görmüyoruz' diyorlardı. Dün ev sahibi geldi, 'Çilingir getireceğim, evi açtıracağım. Problemli bir durum var' dedi. Bilgimiz bu kadar. 2002'den beri bu binadayım, böyle bir şey hiç yaşanmadı. Hiç koku da hissetmedik. Elektrik faturası geliyordu, demek ki ödüyorlar diye düşünüyordum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - 3.Sayfa
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