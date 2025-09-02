Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: Yabancı Uyruklu Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu bir şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu N.A.A.C. isimli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, adli işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edildi. - KIRIKKALE