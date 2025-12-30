Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: 1'i Türk vatandaşı, 2 şüpheli gözaltında

Kırıkkale'de, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 1'i Türk vatandaşı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen Türk vatandaşı H.E. ile örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu S.A.M.Y., Özel Harekat birimlerince düzenlenen operasyonla ikametlerinde yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 4 adet cep telefonu, 2 adet tablet, 1 adet laptop ile çok sayıda hafıza kartı ve CD ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldı. - KIRIKKALE