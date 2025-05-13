Kırıkkale'de DEAŞ'a Yönelik Operasyonda Kırmızı Bültenle Aranan Terörist Yakalandı
Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu terörist A.K.O. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadele çalışmalarının kararlılıkla süreceğini açıkladı.
Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu terörist yakalandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve genel güvenlik açısından tehdit oluşturan Irak uyruklu A.K.O. isimli şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan açıklamada, terörle mücadele çalışmalarının azim ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa