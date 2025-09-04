Kırıkkale'de Çocuğa Cinsel İstismar Suçundan Hükümlü Yakalandı
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, hakkında "çocuğa cinsel istismar" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan R.Ö. isimli hükümlü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa