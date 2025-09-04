Haberler

Kırıkkale'de Çocuğa Cinsel İstismar Suçundan Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de Çocuğa Cinsel İstismar Suçundan Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, çocuğa cinsel istismar suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü R.Ö. yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında " çocuğa cinsel istismar" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, hakkında "çocuğa cinsel istismar" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan R.Ö. isimli hükümlü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tonlarca kuru soğanı boş araziye attılar, gören akın etti

Tonlarcasını çuvallarla araziye attılar! Gören akın etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlik işçisi, altın ve para dolu çantayı bulunca bakın ne yaptı?

Temizlik işçisi, altın ve para dolu çantayı bulunca bakın ne yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.