Kereste yüklü tır alev alev yandı

Kırıkkale'de dorsesinde kereste yüklü çekicinin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sıarhei Kevel yönetimindeki AM3924-2 Balerus plakalı çekicinin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, aracın kabin kısmını sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek dorsede yüklü kerestelere sıçramadan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Söndürme çalışmasının ardından araçta soğutma yapıldı.

Yangında çekicide hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

