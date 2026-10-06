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Kırıkkale'de çalıntı motorla kaçan sürücü dronla yakalandı, 52 bin 212 TL ceza aldı

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Kırıkkale'de çalıntı motorla kaçan sürücü dronla yakalandı, 52 bin 212 TL ceza aldı
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Kırıkkale'de dron destekli trafik denetiminden kaçan sürücü, çalıntı motosikletle yakalandı. Ehliyetinin süresi dolan sürücüye 52 bin 212 lira ceza uygulandı, hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de trafik denetimini fark ederek çalıntı motosikletle kaçmaya çalışan sürücü, polis dronuyla takip edilerek yakalandı. Ehliyetinin geçerlilik süresinin de dolduğu belirlenen sürücüye toplam 52 bin 212 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Ahılı Kavşağı'nda dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimi fark eden motosiklet sürücüsü B.A., uygulama noktasından kaçmaya çalıştı. Sürücünün kaçışı, havadan denetim yapan polis dronuna takıldı. Dron görüntüleriyle takip edilen B.A., ekipler tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetinin geçerlilik süresinin dolduğu, kullandığı motosikletin ise çalıntı olduğu tespit edildi. B.A.'ya toplam 52 bin 212 lira idari para cezası uygulanırken, hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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