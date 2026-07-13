Haberler

Hububat elevatörünün altında kalan 18 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Hububat elevatörünün altında kalan 18 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de buğday yüklemesi sırasında devrilen hububat elevatörünün altında kalan 18 yaşındaki Afgan uyruklu işçi Ruhullah Nazari hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale'de buğday yüklemesi sırasında devrilen hububat elevatörünün altında kalan 18 yaşındaki Afganistan uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Olay, Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyü Harman mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'in Kaman ilçesinden gündelik işçi olarak köye gelen Afganistan uyruklu Ruhullah Nazari'nin (18) üzerine buğday yüklemesinde kullanılan hububat elevatörü devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, makinenin altında kalan Nazari'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nazari'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Husiler, Suudi Arabistan'ı vurdu! Havalimanı ve hava üssü hedef alındı

Yeni savaş patlak verdi! Havalimanı ve hava üslerini vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sulama kanalındaki faciada acı detay: Yeni aldığı otomobili eşi deniyormuş

Anne ile oğlu can verdi! Korkunç kazada kahreden detay
TFF, Bölgesel Amatör Lig'in ismini değiştirdi

Yeniliği TFF duyurdu: Ligin adı değişti
Uzungöl'e düşürdüğü çantasını almak için suya atlayan Arap turist ölü bulundu

Bir çanta uğruna canından oldu! Acı haber Uzungöl'den geldi

Lesley Ugochukwu, Galatasaray için İstanbul'da

Galatasaray için İstanbul'da!
Dilan Çıtak Manifest kızlarına savaş açtı, altından başka hesap çıktı

Manifest'i hedef alan ünlü ismin sözleri eski defterleri açtırdı!

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi
Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent'i defalarca uyardım

Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent'i defalarca uyardım