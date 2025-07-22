Kırıkkale'de Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

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Kırıkkale'de bir akaryakıt istasyonunda çıkan bıçaklı saldırıda ağır yaralanan A.B.Y.'nin şüphelisi N.P. mahkemece tutuklandı. Olayda bıçak ve tabanca ele geçirildi.

Kırıkkale'de iş yerinde çıkan bıçaklı saldırıda bir kişiyi ağır yaralan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Millet Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B.Y. isimli şahıs, N.P. tarafından bıçakla ağır yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışmalar neticesinde şüpheli N.P.'yi gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramalarda suç aleti olan bıçak ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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