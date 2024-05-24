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Kırıkkale'de Beton Menfeze Çarpan Otomobil Kazası: 2 Yaralı

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil beton menfeze çarptı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kontrolden çılan otomobilin beton menfeze çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.Y. idaresindeki 06 HTY 08 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton menfeze çarptı. Kazada, sürücü H.A.Y. (19) ile yanında yolcu olarak bulunan H.K. (19) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çekici yardımıyla da otomobil dereden çıkartılarak, otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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