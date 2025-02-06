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Kırıkkale'de Aynı Anda İki Farklı Yangın Çıktı

Kırıkkale'de Aynı Anda İki Farklı Yangın Çıktı
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Kırıkkale'nin Yaylacık ve Yenidoğan Mahalleleri'nde, aynı saatte bir mobilya deposu ve park halindeki bir araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında yaralanan olmadı ancak büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kırıkkale'de aynı saatte iki farklı noktada çıkan araç ve depo yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Yaylacık ve Yenidoğan Mahalleleri'nde iki ayrı yangın meydana geldi. Aynı saatte bir mobilya deposunda ve park halindeki bir araçta yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında yaralanan olmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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