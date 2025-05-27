Kırıkkale'de Asayiş Uygulamaları: 172 Şüpheli İşlem Görüldü, 3 Kişi Tutuklandı

Kırıkkale'de bir haftada yürütülen asayiş uygulamalarında 172 şüpheliye işlem yapılırken, 3 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 20-26 Mayıs tarihleri arasında asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 772 kişi ve 308 aracın sorgulama işlemi yapıldı. Denetimlerde asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 172 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 8 kişi ise yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 6 tabanca, 5 tüfek, 297 fişek, 102,77 gram sentetik kannabinoid, 1,63 gram kurutulmuş kenevir, 5 kök kenevir bitkisi ve 13 adet sentetik hap ele geçirildi. - KIRIKKALE