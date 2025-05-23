Kırıkkale'de Aranan İki Hükümlü Yakalandı
Kırıkkale'de jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve karşılıksız çekle ilgili suçlardan aranmakta olan iki hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti.
Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Yahşihan ilçesinde "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.E.G. (27) yakalandı. Aynı gün, Bağlarbaşı Mahallesi'nde ise "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. (28) isimli şahıs da gözaltına alındı. İki hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE