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Kırıkkale'de Aranan İki Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de Aranan İki Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Hükümlülerden birinin 20 yıl, diğerinin ise 5 yıl 12 gün hapis cezası bulunuyor.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bağlarbaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve suç eşyasını satın alma" suçlarından aranan Y.A. (35) isimli kadın ile aynı suç aranan S.A. (38) isimli şahıs yakalandı. Y.A.'nın hakkında toplam 20 yıl, S.A.'nın ise 5 yıl 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Hükümlüler, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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