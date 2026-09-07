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Kırıkkale'de sentetik ecza operasyonu: 1 tutuklama

Kırıkkale'de sentetik ecza operasyonu: 1 tutuklama
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Kırıkkale’de jandarma ekiplerince durdurulan araçta 539 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince durdurulan araçta 539 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Ekipler, Kaletepe Mahallesi'nde S.U. (26) idaresindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 539 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan S.U., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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