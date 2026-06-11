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2 arkadaşın ağır yaralandığı kavganın sebebi "araç ticareti" iddiası çıktı

2 arkadaşın ağır yaralandığı kavganın sebebi 'araç ticareti' iddiası çıktı
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde araç ticaretinden kaynaklanan alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 2 kişi yoğun bakıma alındı. Şüpheli polis tarafından saklandığı evde yakalandı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde araç ticaretinden kaynaklanan alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 2 arkadaş yoğun bakımda tedavi altına alınırken, şüpheli ise polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

Olay, dün gece Yahşihan ilçesi Hacıbey Mahallesi 362. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 kişilik arkadaş grubu arasında araç ticaretinden kaynaklanan alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.İ. isimli şüpheli, M.D. ve U.K.K.'yı bıçakladı. Göğüs bölgelerinden yaralanan 2 arkadaş, olay yerinden uzaklaşarak Devlet Bahçeli Bulvarı'ndan geçen ambulansı durdurup, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı 2 yaralı, Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Akciğerlerinde delinme olduğu öğrenilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu ve yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Olayın ardından kaçan E.İ., polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu saklandığı evde yakalandı. Şüphelinin ilk ifadesinde kavganın araç ticareti ve zorla senet imzalatılması meselesi sebebiyle çıktığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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