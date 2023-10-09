Kırıkkale'de Ailevi Sorunlar Nedeniyle Baba-Oğul Tüfekle Yaralandılar

Yeni Mahalle Sakarya Caddesi'nde 7 Ekim'de meydana gelen olayda, A.B., O.B. ve B.B., aralarında ailevi nedenlerden dolayı husumet bulunan dünürleri Y.K. ve oğlu R.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile tüfekle açılan ateş sonucu baba Y.K. ve oğlu R.K., yaralandı. 3 şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan 3 şüpheli ise işlemleri sonrası tutuklandı. Soruşturma sürüyor.