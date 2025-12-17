Kırıkkale'de 3 servis aracı çarpıştı: 10 yaralı

Kırıkkale'de 3 servis aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 işçi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir D765 karayolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçileri taşıyan T.F.K. idaresindeki 71 AEG 868 plakalı minibüs ile aynı güzergahta seyir halinde olan E.B. yönetimindeki 06 EVC 767 plakalı Fiat marka minibüs ve S.A.'nın kullandığı 71 ADY 152 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 10 işçi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerince kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından araçlar yoldan kaldırılırken, ulaşım kontrollü şekilde yeniden sağlandı. - KIRIKKALE