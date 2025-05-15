Kırıkkale'de 3 Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

Kırıkkale'de 3 Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı
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Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlar neticesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Delice ilçesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 18 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş. (58), Yahşihan ilçesinde ise "birden fazla kişi tarafından silahla tehdit" suçundan 8 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan A.E. (36) ile "basit yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan T.Ş. (33) yakalandı. İşlemlerinin ardından 3 hükümlü, Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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