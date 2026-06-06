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Kırıkkale'de aranan 2 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de aranan 2 hükümlü yakalandı
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Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında, "Herkesin girebileceği yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan aranan Ş.Y. (32) ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "yağma" ve "ruhsatsız ateşli silahlar ile mermi satın alma veya bulundurma" suçlarından aranan S.K. (66) yakalandı. Ş.Y. hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay, S.K. hakkında ise kesinleşmiş 5 yıl 5 ay 25 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 hükümlü, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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