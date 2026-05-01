Kırıkkale'de 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, "adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan S.B.'nin yerini tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonla S.B. yakalandı. Hakkında 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenenen S.B. işlemlerinin ardından tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı