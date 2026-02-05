Haberler

Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu! 19 tutuklama

Kırıkkale'de Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bazı hükümlülere, uyuşturucu maddenin emdirilmiş iç çamaşırı aracılığıyla ulaştırılmaya çalışıldığı belirlendi. Cezaevi personelinin dikkati sayesinde fark edilen olayla ilgili başlatılan operasyonda 19 şüpheli tutuklandı.

  • Kırıkkale'deki Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlülere iç çamaşırına emdirilmiş uyuşturucu ulaştırılmaya çalışıldı.
  • Operasyonda 219 sentetik ecza hapı ve 1 cep telefonu ele geçirildi.
  • 19 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bazı hükümlülere uyuşturucu maddenin, iç çamaşırı gibi eşyalar emdirilerek ulaştırılmaya çalışıldığının tespit edildiği bildirildi.

PERSONELİN DİKKATİ SAYESİNDE FARK EDİLDİ

Ceza infaz kurumu personelinin dikkati sayesinde fark edilen olayın ardından Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 219 adet sentetik ecza hapı ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 19 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

