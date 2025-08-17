Kırıkkale Barut Fabrikasında Yangın: 2 İşçi Yaralandı

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Kırıkkale Barut Fabrikası'nda barut kurutma makinasında çıkan yangında 2 işçi yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Kırıkkale Barut Fabrikası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barut kurutma makinasında henüz bilinmeyen bir nedenle alevlenme oldu. Alevlerin etkisiyle Y.E. (42) ile F.M.Ü. (29) isimli işçiler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçilerden Y.E.'nin yüzünde üçüncü derece yanıklar oluştuğu, F.M.Ü.'nün ise tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE