Kırıkhan'da bahçe yangını

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bahçelik alanda yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alındı. Yangın evlere sıçramadan söndürüldü. - HATAY

