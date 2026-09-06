Kırıkhan'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: Sürücü Yaralandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza; Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafriyat kamyonu henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Kazada kamyonun sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı