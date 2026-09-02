Kırıkhan'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde bir çiftliğin samanlık kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangında saman balyaları zarar görürken, bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Kırıkhan ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çiftliğin samanlık kısmında çıkan yangının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında saman balyaları zarar gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı