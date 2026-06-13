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Kırıkhan'da bahçe yangını

Kırıkhan'da bahçe yangını
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bahçelik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında bahçe zarar gördü.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle geniş alanlara sıçramadan kontrol altındı.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bahçelik alanda yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alındı. Yangında bahçe zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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