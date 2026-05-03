Kırgızistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu

Kırgızistan'ın güneyindeki Batken, Oş ve Celalabad bölgelerinde son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Kırgızistan'da son günlerde ülkenin güney bölgelerinde etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, şiddetli yağışlar Batken ilçesine bağlı Ak-Tatır ve Samarkandek yerleşim yerlerinde sele yol açtı. Ak-Tatır'da 10 evin bodrum katını su basarken, 40 evin bahçesi de sular altında kaldı. Sel bölgesinden tahliye edilen 149 kişi, geçici olarak güvenli bölgelerdeki akrabalarının evlerine ve bir okula yerleştirildi. Bölgede acil durum ilan edilirken, selden etkilenen alanlarda 158 kişinin temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Celalabad bölgesinin idari merkezi olan Celalabad kentinde ise yağışlar sonucu meydana gelen selde 40 ev ve 4 sosyal tesis zarar gördü. Selden kaynaklanan hasarı onarmak için Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 114 kurtarma görevlisi ile sivil savunma ekiplerinden 334 personelin katılımıyla çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Oş bölgesinin Gülçö şehrinde de iki gün süren şiddetli yağışların ardından meydana gelen selden 96 hane etkilendi.

Yetkililer, sel felaketinde can kaybı veya yaralanma olmadığını açıkladı. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, sel bölgelerinde sanitasyon ve epidemiyolojik çalışmaların yürütüldüğünü, şu ana kadar enfeksiyon vakasına rastlanmadığını bildirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sel sularının yolları ve evlerin bahçelerini kapladığı, bazı evlerin içine kadar girdiği görüldü. - BİŞKEK

