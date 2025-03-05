Kırgızistan'da 30 Terör Örgütü Üyesi Gözaltına Alındı

Kırgızistan'da anayasal düzeni bozmayı planlayan 30 terör örgütü mensubunun gözaltına alındığı aktarıldı.

Kırgızistan'da terörle mücadele faaliyetleri sürüyor. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, terör operasyonu kapsamında 30 terör örgütü mensubunun gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanların düzenli gizli toplantılar yaptığı, radikal görüşler yaydığı ve terör faaliyetleri finanse etmek için para topladığı kaydedilen açıklamada, "Örgütün ana hedefinin Kırgızistan'ın anayasal düzenini bozmak, yetkililere, özel servis görevlilerine ve kolluk kuvvetlerine karşı terör eylemleri yapmak olduğu tespit edildi. Ayrıca bir kişide ise el yapımı patlayıcı yapımına ilişkin bir video talimatı ele geçirildi" ifadesi kullanıldı.

Örgütün uluslararası terör örgütleri tarafından koordine edildiği belirtilen açıklamada olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı. - BİŞKEK