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Kıraathane de okey oynarken vuruldu

3. Sayfa Haberleri

- Kıraathane de okey oynarken vuruldu Malatya'da bir kişi kıraathane de okey oynarken husumetlilerinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

- Kıraathane de okey oynarken vuruldu

MALATYA - Malatya'da bir kişi kıraathane de okey oynarken husumetlilerinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, 16.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aslantepe Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathane de arkadaşları ile okey oynayan 24 yaşlarındaki M.Ö.'nün yanına gelen M.R.Ş. ile Y.Y. M.Ö.'ye tabancayla 3 el ateş açarak olay yerinde kaçtı. Açılan ateş sonucu sol bacağına iki isabet alan M.Ö. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı şahsın ilk ifadesinde olayı gerçekleştiren şahıslarla husumetinin bulunduğunu ifade ettiği belirtildi.

Olay yerinde detaylı inceleme yapan ekipler 3 adet boş kovan buldu. Polis ekiplerinin olayın şüphelilerini yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Güncel Haberler

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