İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

Sarsıntılar bitmiyor! İstanbul'da korkutan deprem
ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık

Erdoğan'la görüşüp kararını vermiş! Trump'tan tarihi "Suriye" adımı
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Türkiye konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı geri adım atmadı

Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir kimyasal depolama sahasındaki tankta temizlik yapan 4 işçi, kimyasal maddeye maruz kalarak fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. İşçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimyasal depolama sahasında temizlik çalışması yapan 4 işçi, kimyasal maddeye maruz kalarak fenalaştı.

KİMYASALLA DOLU TANKI TEMİZLERKEN RAHATSIZLANDILAR

Olay, saat 17.00 sıralarında Dilovası OSB'de faaliyet gösteren bir kimyasal depolama tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, tank temizliği yapan 4 işçi, kimyasal maddeye temas etmelerinin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle fabrika yetkilileri eşliğinde Dilovası Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu

ÖZEL KORUYUCU KIYAFETLERLE MÜDAHALE ETTİLER

Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer olaylarına müdahale aracı ile birlikte itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Özel koruyucu kıyafetlerle müdahale eden KBRN ekipleri, hastane bahçesinde kurulan ünitede işçilere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İşçiler, müdahalelerinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı

İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha! Yarın ifade verecek
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.