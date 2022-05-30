Kilis'te zabıta denetimleri sıklaştırdı - Haberler

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Kilis'te zabıta denetimleri sıklaştırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kilis'te zabıta denetimleri sıklaştırdı

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kent genelinde zincir marketler ile gıda satışa yapan iş yerlerinde fiyat, ürün etiketi ve gramaj konusunda denetimlerini sıklaştırdı.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kent genelinde zincir marketler ile gıda satışa yapan iş yerlerinde fiyat, ürün etiketi ve gramaj konusunda denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Zincir marketler, gıda işletmelerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Zabıta personeli, ürün etiketleri, fahiş fiyat artışı ve gramaj eksikliği denetimlerini gerçekleştirerek işletmecilere uyarılarda bulundu. Denetimlerin artarak süreceği bildirildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta 3. Sayfa Haberler

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