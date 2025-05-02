Kilis'te Yol Kontrolü: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı, Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

Kilis'te yol kontrolü ve arama faaliyetinde çeşitli kaçak malzemeler ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Küplüce mevkiinde gerçekleştirilen yol kontrolü ve arama faaliyetinde, bir yolcu minibüsünde yapılan denetimde kaçak ürünler ele geçirildi. Yapılan kontrollerde, Ö.Y., C.C.Ç. ve H.S. isimli şahıslara ait olduğu belirlenen 580 paket farklı markalarda kaçak sigara, 18 adet elektronik sigara, 15 kilogram nargile tütünü, 13 adet 1 litrelik viski (toplam 13 litre), 8 adet 1 litrelik rakı (toplam 8 litre) ve 48 adet 330 ml viski ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - KİLİS