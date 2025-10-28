Haberler

Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 283 Kök Hint Keneviri ve Silah Ele Geçirildi

Güncelleme:
Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 283 kök Hint keneviri, ruhsatsız silahlar ve hassas teraziler ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Kilis'te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 283 kök Hint keneviri, silah ve hassas terazi ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Operasyonda yapılan aramalarda 283 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 8 tabanca fişeği ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda F.Ç. ve H.Ç. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. serbest bırakılırken, F.Ç. tutuklandı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
