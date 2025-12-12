Haberler

Kilis'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kilis'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Güncelleme:
Kilis'in Polateli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Ürünlü köyünde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, S.K. idaresindeki 06 CYJ 602 plakalı otomobil ile M.M. yönetimindeki 07 GUH 10 plakalı hafif ticari araç köy yolunda çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü S.K. ile eşi Z.K. ve ticari araç sürücüsü M.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırıldı. S.K. ile eşi Z.K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

title