Kilis'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Ürünlü köyünde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, S.K. idaresindeki 06 CYJ 602 plakalı otomobil ile M.M. yönetimindeki 07 GUH 10 plakalı hafif ticari araç köy yolunda çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü S.K. ile eşi Z.K. ve ticari araç sürücüsü M.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırıldı. S.K. ile eşi Z.K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KİLİS