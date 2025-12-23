Park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kilis'te park halinde bulunan tıra çarpan otomobil hurdaya dönerken, kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Mehmet Abdi Bulut Mahallesi'nde meydana geldi. L.J. yönetimindeki 34 KU 7871 plakalı Skoda marka otomobil, park halinde bulunan 26 AFH 895 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 1 kişi, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan J.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - KİLİS