Haberler

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te bir kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kilis'te kamyonet ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, H.Y. idaresindeki 27 BAL 614 plakalı motosiklet, Gaziantep-Kilis kara yolunun 10'uncu kilometresinde K.Ç. yönetimindeki 27 VG 749 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili Tahkikat başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı

AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu! Bizzat kendisi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğur Uçar maç sonunda deliye döndü: Hakemler bir şehrin kaderiyle oynuyor

Maç sonunda deliye döndü: Hakemler bir şehrin kaderiyle oynuyor
Küme düşme riski sürüyor! Tottenham üstünlüğünü koruyamadı

Bu takımın hali ne olacak?
İran'dan Trump'a 'Çin' uyarısı: Asla Pekin'e zafer edasıyla gireceğini sanma

Hamaney'in sağ kolundan Trump'a "Çin" uyarısı: Asla Pekin'e...
Uzak Şehir’in Fidan’ını gerçek hayatta görenler 'Yok artık' diyor

Kim olduğunu öğrenenler ufak çaplı bir şok geçiriyor
Uğur Uçar maç sonunda deliye döndü: Hakemler bir şehrin kaderiyle oynuyor

Maç sonunda deliye döndü: Hakemler bir şehrin kaderiyle oynuyor
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Gözde Şeker, veda edeceğini duyurduğu Halk TV'deki son yayınına çıkamadı

Veda edeceğini duyurduğu Halk TV'deki son yayınına çıkamadı