Kilis'te Tofaş Aracın Kaza Yapması Sonucu 2 Yaralı

Kilis'te Tofaş Aracın Kaza Yapması Sonucu 2 Yaralı
Kilis'te yol kenarındaki bir taşa çarpan Tofaş marka otomobil hurdaya dönerken, içindeki sürücü ve yanında bulunan yolcu yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kilis'te yol kenarındaki taşa çarpan Tofaş aracın hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 79 ABM 784 plakalı Tofaş marka otomobil, Kilis Öncüpınar yolu 5. kilometresinde yol kenarındaki taşa çarparak yan devrildi. Aracın paramparça olduğu kazada sürücü M.K. ile yanında bulunan A.H. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, hurdaya dönen Tofaş çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
