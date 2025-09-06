Kilis'te Tofaş Aracın Kaza Yapması Sonucu 2 Yaralı

Kilis'te yol kenarındaki taşa çarpan Tofaş aracın hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 79 ABM 784 plakalı Tofaş marka otomobil, Kilis Öncüpınar yolu 5. kilometresinde yol kenarındaki taşa çarparak yan devrildi. Aracın paramparça olduğu kazada sürücü M.K. ile yanında bulunan A.H. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, hurdaya dönen Tofaş çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - KİLİS