Kilis'te tır ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

Kilis'te tır ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Öncüpınar Mahallesi Özel İdare Kavşağı'nda meydana geldi. H.Y. idaresindeki 27 BDR 090 plakalı tır, N.K. yönetimindeki 79 ABB 145 plakalı motosikletle çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü N.K. ile yanındaki L.K. ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KİLİS

