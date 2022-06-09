Su kuyusuna düşen kedi kurtarıldı - Haberler

Su kuyusuna düşen kedi kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Su kuyusuna düşen kedi kurtarıldı Kilis'te, su kuyusuna düşen yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.
Su kuyusuna düşen kedi kurtarıldı
KİLİS - Kilis'te, su kuyusuna düşen yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.
Kilis'te Tekye Mahallesi Fakı Ali çıkmazında Şükre Şen'e ait evin kuyusuna yavru kedi düştüğünü gören vatandaşlar, durumu İtfaiye Müdürlüğüne bildirildi. İtfaiye ekipleri, kusa süre içerisinde 15 metre derinlikteki su kuyusundan özel bir aparat ile yöntemiyle sokak kedisini kuyudan çıkardı.
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - 3. Sayfa