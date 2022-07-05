Sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı Sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı Kilis'in Musabeyli ilçesinde sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı. Sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı KİLİS - Kilis'in Musabeyli ilçesinde sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı. Musabeyli ilçesine bağlı Hacılar köyünde Hüseyin Aydoğdu isimli vatandaşın 20 metre sondaj kuyusuna köpek yavrusu düştü. Durumu Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine olay yerine giden İstifayı Müdürlüğü ekipleri, 1 saat lik çalışma sonucu özel aparatla sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kuyudan çıkarıldı. Kilis Belediyesi Veterinerine teslim edilen yavru köpeğin durumunun iyi olduğu bildirildi. İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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