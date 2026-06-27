Haberler

Karakol yoluna park edilen araçlar çekiciyle kaldırıldı

Karakol yoluna park edilen araçlar çekiciyle kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te Öncüpınar Hudut Karakolu yolunda park yasağına rağmen bırakılan araçlar görevli araçların geçişini engelleyince, 4 araç sahibi uyarıyla kaldırıldı, 5 araç ise çekiciyle çekildi. Yetkililer vatandaşları park yasağına uymaya çağırdı.

Kilis'te Öncüpınar Gümrük Lojmanları arkasında bulunan Öncüpınar Hudut Karakolu yolunda park yasağına rağmen bırakılan araçlar nedeniyle görevli araçların geçişi aksadı. Uyarılara rağmen kaldırılmayan araçlar çekiciyle kaldırılırken, vatandaşlara park yasağına uyulması çağrısı yapıldı.

Kilis'te, Öncüpınar Gümrük Lojmanları'nın arkasında bulunan Öncüpınar Hudut Karakolu yolunda park yasağına rağmen araçlarını yol üzerine bırakan sürücüler hakkında işlem yapıldı.

İl Trafik Komisyonu kararıyla, karakola giriş ve çıkış yapan görevli araçların geçişini engellediği gerekçesiyle park yasağı uygulanan bölgede yapılan denetimlerde yol üzerine park edilmiş 9 sivil araç tespit edildi.

Araçlardan 4'ünün sahiplerine ulaşılarak araçlarını kaldırmaları sağlanırken, diğer araçlar ise yapılan bildirimlere rağmen kaldırılmadığı için çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Yetkililer, söz konusu yolun park yasağı kapsamında olduğunu belirterek vatandaşların araçlarını bu bölgeye kesinlikle bırakmamaları gerektiğini vurguladı. Açıklamada, park edilen araçların karakola giriş çıkış yapan görevli araçları engellediği, bunun da muhtemel olumsuzluklara ve kazalara neden olabileceği ifade edildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Paris'te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti

Avrupa felaketi yaşıyor! Başkentte bir günde 100'den fazla ölüm
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak

Kulisleri karıştıran sözler: 86 vekil ile 74 başkan bize katılacak
AK Parti'de 'el hareketi' krizi! Rasim Arı'dan açıklama geldi

El hareketi krizi! AK Parti'ye geçen başkandan açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüketiciyi sevindiren karar! Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var

Bakanlıktan tüketiciye müjde! Kurallar sil baştan değişti
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek

Ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi! Tek bir şartı var
Çocuk tiyatrosunda skandal iddialar! Aileler polise koştu, sapık tutuklandı

Çocuk tiyatrosunda skandal! Aileler polise koştu, sapık tutuklandı
Yanlışlıkla şezlonguna oturan 13 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı, otel savaş alanına döndü

Yanlışlıkla şezlonguna oturan 13 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı
Dünya bu cesareti konuşuyor! Boz ayı ile burun buruna gelen kadını, akıllıca hamlesi hayatta tuttu

Boz ayı ile burun buruna gelen kadını, akıllıca hamlesi hayatta tuttu
Uçak hazır, anlaşma tamam gibi! Fenerbahçe'den Greenwood bombası

Uçak hazır, anlaşma tamam gibi! Fenerbahçe'den bir bomba daha
Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama