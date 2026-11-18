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Kilis'te Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından park, bahçe ve çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde, şüpheli şahıs ve durumlara yönelik gerekli incelemeler yapıldı.

Vatandaşların güven ve huzur içerisinde vakit geçirebilmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı