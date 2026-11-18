Kilis'te park ve bahçelerde Asayiş Şube ekiplerince güvenlik denetimi yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kilis'te Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri park, bahçe ve çevrelerinde denetim gerçekleştirdi. Umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde şüpheli şahıs ve durumlara yönelik incelemeler yapıldı; denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
Kilis'te Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından park, bahçe ve çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.
Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde, şüpheli şahıs ve durumlara yönelik gerekli incelemeler yapıldı.
Vatandaşların güven ve huzur içerisinde vakit geçirebilmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı