Kilis'te Okul Önlerinde Jandarma Denetimi

Güncelleme:
Kilis'te jandarma ekipleri, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul önlerinde trafik ve asayiş tedbirleri alarak denetim yaptı. Öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, okul servis araçları ve çevredeki alanlar kontrol edildi.

Kilis'te jandarma ekipleri, eğitim-öğretim yılının ilk gününde okul önlerinde trafik ve asayiş tedbirleri alarak denetim yapıldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul önleri ve çevresinde asayiş ve trafik tedbirleri aldı. Okul giriş-çıkış saatlerinde okul önlerinde trafik düzenlemeleri yapıldı, okul çevresinde bulunan park, bahçe, metruk bina, kahvehane ve bakkal gibi yerler kontrol edilirken, okul servis araçları da denetlendi. Denetimlerde jandarmanın hassas burunlu köpeği de görev aldı. - KİLİS

