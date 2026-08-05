Haberler

Kilis’te motosiklet hırsızlığı: 2 şüpheli tutuklandı

Kilis’te motosiklet hırsızlığı: 2 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis’in Öncüpınar Mahallesi’nde 30 Temmuz 2026’da meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayında, JASAT ve asayiş ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu şüpheliler M.Ü. ve M.K. yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilirken, çalınan motosiklet 3 Ağustos 2026’da Merkez ilçede bulunarak sahibine iade edildi.

Kilis'te meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili 2 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 30 Temmuz 2026 tarihinde Öncüpınar Mahallesi'nde motosiklet hırsızlığı meydana geldi. Olayın ardından JASAT ve jandarma asayiş devriyeleri tarafından yapılan araştırmalar ile güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda şüphelilerin M.Ü. ve M.K. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Çalınan motosiklet ise 3 Ağustos 2026 tarihinde Merkez ilçede bulunarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Detaylar ortaya çıktı: İşte 'Çerçeve yasa' kanun teklifinin kapsamı

Meclis'teki tarihi yasadan ilk detaylar! 6 ay süre verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Başka erkeklerle ilişkiye zorluyordu' demişti! Kürekli koca cinayetinde Yargıtay son noktayı koydu

"Erkeklerle ilişkiye zorluyordu" demişti! Yargıtay son noktayı koydu
Dünyaca ünlü sunucu frikik verdi! O anlar kameraya yansıdı

Dünyaca ünlü sunucu frikik verdi! O anlar kamerada
Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle Çeşme'de aşka geldi

13 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi
Evinde elektrik akımına kapılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Ölüm onu evinde yakaladı! Akıma kapılan talihsiz kadın can verdi
Salah karşılamasında ilginç anlar! Galatasaray formasını çıkarttırdılar

Salah karşılamasında ilginç an! Formayı giydiğine pişman oldu
Ünlüler operasyonundan istismar çıktı! Telefonundaki rezillikler mide bulandırdı

Ünlüler operasyonundan istismar çıktı! Mide bulandıran detaylar
Manchester United macerası sona erdi! İşte Altay Bayındır'ın yeni adresi

Yeni adresi bomba!