Kilis’te motosiklet hırsızlığı: 2 şüpheli tutuklandı
Kilis’in Öncüpınar Mahallesi’nde 30 Temmuz 2026’da meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayında, JASAT ve asayiş ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu şüpheliler M.Ü. ve M.K. yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilirken, çalınan motosiklet 3 Ağustos 2026’da Merkez ilçede bulunarak sahibine iade edildi.
Kilis'te meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili 2 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, 30 Temmuz 2026 tarihinde Öncüpınar Mahallesi'nde motosiklet hırsızlığı meydana geldi. Olayın ardından JASAT ve jandarma asayiş devriyeleri tarafından yapılan araştırmalar ile güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda şüphelilerin M.Ü. ve M.K. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.
Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Çalınan motosiklet ise 3 Ağustos 2026 tarihinde Merkez ilçede bulunarak sahibine teslim edildi.