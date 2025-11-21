Kilis'te Kurt Saldırısı: 3 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Kilis'te sabah saatlerinde ahıra giren kurt, 3 küçükbaşı telef etti, 2 hayvanı ise yaraladı.

Edinilen bilgiye göre merkez ilçeye bağlı Tahtalı köyünde sabah saatlerinde ahıra giren kurt, 3 küçükbaş hayvanı telef etti, 2'sini ise boğazından yaraladı. Köylüler yaşanan saldırı nedeniyle endişeli olduklarını dile getirdi.

Hayvan sahibi Hannan Özçelik, sabah 05.50'de zeytin toplamaya gitmek için uyandığını söyleyerek, "Sabah kalktım zeytine gidecektim, bir ses duydum. O anda karşı tarafta kardeşimin hanımı aradı 'Abi, bahçemizden kurt çıkıyor' dedi. Ben hemen koştum. Çocuğum da yanıma geldi, 'Baba hayvanları kurt boğmuş' dedi. Kurt, karşı dağa doğru kaçtı. 3 hayvanımız telef oldu, 2 tanesinin boğazı parçalanmıştı" ifadelerini kullandı.

Özçelik, yaklaşık 10 gün önce de aynı bölgede bir kurt gördüklerini ve köpeklerin yardımıyla kovalamak zorunda kaldıklarını söyledi. Ayrıca amcasının oğluna ait hayvanların da daha önce kurt saldırısında zarar gördüğünü dile getiren Özçelik, "56 yaşındayım, bu bölgede bugüne kadar hiç kurt görmedim. Son 1-2 aydır kurt görüyoruz" diye konuştu. - KİLİS